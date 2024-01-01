العين على رفح والعدوان على حي الزيتون.. والمقاومة تواصل الإجهاز على جنود الاحتلال وتدمير آلياته

غزة/سما/

أعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس" و"سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، اليوم الثلاثاء، خوض معارك وصفتها بالضارية في حي الزيتون في مدينة غزة وتوجيه ضربات للقوات الإسرائيلية في خانيونس جنوبي قطاع غزة.



وقالت "القسام" في بيان نشر على قناتها في "تلغرام"، إن مقاتليها يخوضون "معارك ضارية مع قوات الاحتلال في محور التقدم جنوب حي الزيتون بمدينة غزة".



ونوهت "القسام" إلى أنها قامت برصد "عدد من طائرات العدو التي حضرت لنقل القتلى والإصابات جراء الاشتباكات".

كما أعلنت عن استهداف 3 دبابات صهيونية من نوع ميركافا بقذائف "الياسين 105" في محور التقدم جنوب حي الزيتون بمدينة غزة".

كما تمكن مجاهدوها من الاشتباك مع مجموعة من جنود الاحتلال والإجهاز على جندي من مسافة صفر جنوب حي الزيتون في مدينة غزة.

وأضافت القسام في بيان لاحق: "أن مجاهدوها أكدوا تفجير عبوة ناسفة في قوة صهيونية مكونة من 6 جنود في أحد المنازل وإيقاعهم بين قتيل وجريح في منطقة "بلوك ج" غرب مدينة خانيونس.

وأكدت القسام تدمير ناقلة جند صهيونية بقذيفة "تاندوم" ودك تدك تجمعات العدو بقذائف الهاون جنوب حي الزيتون بمدينة غزة



وبدروها، أعلنت "سرايا القدس" في بيان مقتضب على قناتها في "تلغرام"، أن مقاتليها استهدفوا بالتعاون مع "كتائب المقاومة الوطنية (مجموعات عمر القاسم) تحشدات وجنود العدو الصهيوني في حي الزيتون جنوب شرق غزة برشقات صاروخية من نوع (107)".

كما أعلنت سرايا القدس عن استهدافها قوة صهيونية تحصنت بأحد المنازل في المعسكر الغربي بخانيونس قوامها 6 أفراد بقذيفة (TPG) أوقعناهم بين قتيل وجريح.

من جهتها أعلنت إذاعة جيش الاحتلال، الثلاثاء، أن عملية عسكرية بدأت في حي الزيتون.



وأضافت الإذاعة أن "الجيش شن الليلة الماضية عملية عسكرية في حي الزيتون شمال قطاع غزة".



وتابعت: "ستركز العملية على البنى التحتية المعادية لحركة حماس التي لم يعمل الجيش الإسرائيلي على تدميرها حتى الآن" على حد زعمها.

كما أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن العملية البرية للجيش في خان يونس جنوبي قطاع غزة توشك على نهايتها.

ونقلت إذاعة الجيش عن مسؤولين عسكريين قولهم إن "عمليات الجيش في خان يونس جنوبي قطاع غزة على وشك الانتهاء، وأنه من المتوقع أن يتخذ الجيش في الأيام المقبلة قرارًا بشأن الهجوم المحتمل على رفح".



وبحسب الإذاعة، فإن "قوات الفرقة 98 ستكمل مهمتها في المنطقة قريبًا".



وأفادت الإذاعة بأنه "لا تزال هناك بضعة أهداف متبقية في المنطقة، ومن المتوقع أن تصل القوات إليها في الأيام المقبلة".

وفي السياق، أفادت معطيات نشرها جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، عن إصابة 46 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية، خلال المعارك الدائرة في قطاع غزة.

واستنادا إلى معطيات الجيش المنشورة على موقعه الرسمي، الثلاثاء، فقد ارتفع عدد الجنود والضباط الجرحى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 2984 ارتفاعا من 2938 يوم أمس الاثنين.

وبذلك يكون 46 جنديا من عناصر الجيش الإسرائيلي أصيبوا منذ الاثنين.



