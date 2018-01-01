الأمير وليام: أرغب في انتهاء القتال بغزة في أسرع وقت ممكن

لندن/سما/

دعا ولي العهد البريطاني الأمير وليام إلى إنهاء الحرب في غزة قائلا إن عددا كبيرا قُتل في الصراع.

والتحركات السياسية لأفراد العائلة الملكية غير معتادة لكن من المقرر أن يقوم وريث عرش بريطانيا (41 عاما) بعدد من الأنشطة لتسليط الضوء على المعاناة الإنسانية الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط.

وقال مكتبه إن الأمير وليام سيلفت الانتباه أيضا إلى تصاعد معاداة السامية على مستوى العالم.

وعبر وليام عن قلقه البالغ إزاء التكلفة البشرية الهائلة للصراع في الشرق الأوسط منذ هجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر. قُتلت أعداد كبيرة جدا.

وأضاف الأمير “أتطلع، مثل كثير غيري، لرؤية نهاية للقتال في أقرب وقت ممكن. هناك حاجة ماسة لزيادة المساعدات الإنسانية لغزة. إيصال المساعدات وإطلاق سراح الرهائن أمر حاسم”.

وأصبح وليام في 2018 الأول بين كبار أفراد العائلة الملكية البريطانية الذي يقوم بزيارة رسمية لإسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة. ويشمل جدول أنشطته للأسبوع المقبل زيارة كنيس يهودي حيث سيستمع إلى شبان مشاركين في التصدي للكراهية ومعاداة السامية.

وبدأت حرب غزة في أكتوبر/ تشرين الأول عندما اقتحم مسلحون من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) مستوطنات إسرائيلية وقتلوا 1200 شخص واحتجزوا 253 أسيرا، فيما وصفها الملك تشارلز “بالأعمال الهمجية الإرهابية”.

ومنذ ذلك الحين، أدت العملية العسكرية الإسرائيلية التي أعقبت الهجوم إلى استشهاد أكثر من 29 ألف فلسطيني وإصابة عشرات الآلاف، بحسب السلطات الصحية الفلسطينية، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.

(رويترز)