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"حماس" تحذر من أي مغامرة لاقتحام رفح

الثلاثاء 20 فبراير 2024 04:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
"حماس" تحذر من أي مغامرة لاقتحام رفح



غزة/سما/

حذرت حركة "حماس" من أي مغامرة باقتحام القوات الإسرائيلية مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وارتكاب مجازر وحرب إبادة جماعية فيها.


وكتبت "حماس" في صفحتها على تلغرام:"نحذر الاحتلال من أي مغامرة باقتحام رفح وارتكاب مجازر وحرب إبادة جماعية، والنصر الذي يبحث عنه رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو سراب، وغير موجود إلا في خياله".

وأضافت: "نتنياهو يكذب على الجميع ويخدع أهالي الأسرى بزعمه إمكانية تحريرهم بالقوة والوقت يتلاشى".

وأكدت أن: "الانفجار قادم في وجه الاحتلال ردا على أية قيود على دخول المسلمين للمسجد الأقصى في شهر رمضان".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن يوم 7 فبراير أن العسكريين تلقوا أمرا بالاستعداد لإطلاق عملية عسكرية في رفح بجنوب قطاع غزة. وبعد يومين من ذلك كلف نتنياهو الجيش بإعداد خطة لإجلاء السكان المدنيين من رفح والقضاء على كتائب "حماس" في المدينة.

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