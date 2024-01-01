  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

بوغدانوف يبحث هاتفيا مع قيادات "فتح" و"حماس" إمكانية عقد اجتماع فلسطيني في موسكو

الثلاثاء 20 فبراير 2024 04:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
بوغدانوف يبحث هاتفيا مع قيادات "فتح" و"حماس" إمكانية عقد اجتماع فلسطيني في موسكو



موسكو/سما/

بحث نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف خلال محادثات هاتفية مع قيادات "فتح" و"حماس" إمكانية عقد اجتماع فلسطيني في موسكو.


وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "بمبادرة من الجانب الفلسطيني، جرت محادثات هاتفية بحث مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف فيها مع عضو اللجنة المركزية لحركة فتح واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عزام الأحمد ونائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" موسى أبو مرزوق".

و"خلال المحادثات تم التركيز بشكل رئيسي على تداعيات الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والكارثة الإنسانية المتزايدة في قطاع غزة".

وأضاف البيان: "خلال المحادثات جرى تبادل مفصل لوجهات النظر حول القضايا المتعلقة بالتحضير لعقد الاجتماع الفلسطيني المقرر في أواخر فبراير - أوائل مارس في موسكو في معهد الدراسات الشرقية التابع لأكاديمية العلوم الروسية"

الأكثر قراءة اليوم

مقررو الأمم المتحدة قلقون حيال تقارير عن "اغتصاب" فلسطينيات (فيديو)

صحيفة عبرية : تقديرات إسرائيلية بهروب السنوار مع اسرى اسرائيليين أحياء إلى سيناء..

نتنياهو: نشهد نوعا جديدا من الضغوط

ديفيد هيرست: لماذا لن تتمكن "إسرائيل" أبداً من إنجاز المهمة في قطاع غزة؟

الحية: إعادة أسرى الاحتلال له ثلاث أثمان..

أول تعليق من الأمير وليام على حرب الاحتلال ضد غزة.. وهذا ما سيقوم به

أمريكا تقترح مشروع قرار في مجلس الأمن يؤيد وقفا مؤقتا لإطلاق النار في غزة

الأخبار الرئيسية

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي لضباطه: لسنا في حملة قتل وانتقام أو إبادة جماعية!

"ليبراسيون": حزب الله يملك شبكة أنفاق معقدة قد تحدث "زلازل" في "إسرائيل"

65d4a9784236042ffe4b2c29

سيناريو "إسرائيلي" لهجوم مصري مفاجئ على تل أبيب

12ipj-14-730x438

هآرتس:"حكومة إسرائيل الأسوأ على الإطلاق تريد إحراق البلاد"

برنامج الأغذية العالمي يعلق تسليم المساعدات إلى شمالي غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية