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"حارس الازدهار" يهب لمساعدة سفينة بريطانية تعرضت لصاروخ حوثي

الثلاثاء 20 فبراير 2024 04:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
"حارس الازدهار" يهب لمساعدة سفينة بريطانية تعرضت لصاروخ حوثي



وكالات/سما/

أكدت القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية (سينتكوم) مغادرة طاقم سفينة "روبيمار" التي تعرضت لهجوم صاروخي من قبل الحوثيين في البحر الأحمر.

وأشار بيان لـ"سينتكوم" إلى أن السفينة أصدرت إشارة استغاثة بعد إصابتها بصاروخ، واستجابت لها سفينة حربية تابعة لتحالف "حارس الازدهار" وكذلك سفينة تجارية.


وأضافت "سينتكوم" أن "الطاقم تم نقله إلى ميناء قريب على متن السفينة التجارية".


وتشير التقارير الإعلامية إلى أن الهجوم على سفينة "روبيمار" التابعة لشركة بريطانية والتي كانت ترفع علم بليز، أصبح الأكثر ضررا حتى الآن.

وكانت السفينة قد تعرضت لهجوم بصاروخين من قبل الحوثيين مساء 18 فبراير قبالة السواحل اليمنية جنوبي المخا.

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