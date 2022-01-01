  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

ممثل جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية: إسرائيل تطبق نظام الفصل العنصري بحق الفلسطينيين

الثلاثاء 20 فبراير 2024 04:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
ممثل جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية: إسرائيل تطبق نظام الفصل العنصري بحق الفلسطينيين



لاهاي/سما/

قال ممثل دولة جنوب إفريقيا بمحكمة العدل الدولية، إن "الاعتداءات الإسرائيلية" في قطاع غزة أكثر فظاعة من نظام الفصل العنصري والقضية الفلسطينية "تذكرنا بمعاناتنا ضد القمع والظلم".


وأضاف ممثل جنوب إفريقيا، فوسيموزي مادونسيلا، خلال جلسة علنية للمحكمة اليوم الثلاثاء، بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية أضاف أن "الاحتلال الإسرائيلي يطبق نظام الفصل العنصري بحق الشعب الفلسطيني، وهذا النظام يفتت حياة الفلسطينيين ويعزز الهيمنة الإسرائيلية".

وتابع: "ملتزمون أمام شعبنا والمجتمع الدولي بالعمل على إنهاء نظام الفصل العنصري للاحتلال الإسرائيلي، والذي ينفذ ويطبق منذ وقت طويل".

وأردف: "أفعال الجيش الإسرائيلي في غزة تتجاوز الأعراف والقوانين وتتعارض مع القانون الدولي" مؤكدا أن "إسرائيل انتهكت القانون الدولي بشكل خطير كما أنها تعتبر نفسها محصنة ضد القرارات الدولية"، بحسب وكالة "فرانس برس".

وأشار إلى أن: "ما تقوم به إسرائيل يفاقم أوضاع الفلسطينيين ويزيدها سوءا، وما يحدث في غزة على يد الاحتلال يتنافى مع كرامة الإنسان".

وقال: "متى يمكن مساءلة إسرائيل عن هذه الانتهاكلات في حقوق الإنسان والقانون الدولي".

وكانت المحكمة قد استمعت أمس لمرافعة دولة فلسطين التي قدمها وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، والفريق القانوني لفلسطين.

ومن المقرر أن يستمع قضاة المحكمة لمرافعات من أكثر من 50 دولة، بناء على طلب قدمته الجمعية العامة للأمم المتحدة للمحكمة في عام 2022 لإصدار رأي استشاري، أي غير ملزم، بشأن الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية والتداعيات القانونية له.

الأكثر قراءة اليوم

مقررو الأمم المتحدة قلقون حيال تقارير عن "اغتصاب" فلسطينيات (فيديو)

صحيفة عبرية : تقديرات إسرائيلية بهروب السنوار مع اسرى اسرائيليين أحياء إلى سيناء..

نتنياهو: نشهد نوعا جديدا من الضغوط

ديفيد هيرست: لماذا لن تتمكن "إسرائيل" أبداً من إنجاز المهمة في قطاع غزة؟

الحية: إعادة أسرى الاحتلال له ثلاث أثمان..

أول تعليق من الأمير وليام على حرب الاحتلال ضد غزة.. وهذا ما سيقوم به

أمريكا تقترح مشروع قرار في مجلس الأمن يؤيد وقفا مؤقتا لإطلاق النار في غزة

الأخبار الرئيسية

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي لضباطه: لسنا في حملة قتل وانتقام أو إبادة جماعية!

"ليبراسيون": حزب الله يملك شبكة أنفاق معقدة قد تحدث "زلازل" في "إسرائيل"

65d4a9784236042ffe4b2c29

سيناريو "إسرائيلي" لهجوم مصري مفاجئ على تل أبيب

12ipj-14-730x438

هآرتس:"حكومة إسرائيل الأسوأ على الإطلاق تريد إحراق البلاد"

برنامج الأغذية العالمي يعلق تسليم المساعدات إلى شمالي غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية