مسؤولون إسرائيليون ينفون فرار السنوار إلى مصر

القدس المحتلة/سما/

نفى مسؤولون إسرائيليون التقارير التي تفيد بأن قائد "حماس" في غزة يحيى السنوار فرّ إلى مصر عبر شبكة من الأنفاق ممتدة تحت الحدود.

وحسب التقارير فإن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية قدرت أن قادة "حماس" بما في ذلك السنوار وشقيقه محمد، فروا مؤخرا إلى شبه جزيرة سيناء المصرية عبر أنفاق من رفح، وربما أخذوا رهائن لاستخدامهم كدروع بشرية.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إنه ليس لديه معلومات عن مغادرة السنوار غزة.

ويوم أمس قال مصدر قيادي في "حماس" إن "محاولات الاحتلال فبركة معلومات حول قيادة الحركة والسنوار سخيفة"، مشددا على أن "معلومات الاحتلال المفبركة هدفها رفع معنويات جيشه وكيانه المنهارة".

وانتشرت صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي زعم أصحابها أنها تظهر اعتقال الجيش للسنوار، تم التأكيد لاحقا أنها غير صحيحة.

وقبل أيام، نشر الجيش الإسرائيلي لقطات من داخل أحد الأنفاق قيل إن السنوار كان يختبئ فيه مع عائلته مؤخرا.

ولم يقدم الجيش الإسرائيلي معلومات تؤكد ادعاءه بأن السنوار قضى بعض الوقت في مجمع الأنفاق.