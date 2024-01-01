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برنامج الأغذية العالمي يعلق تسليم المساعدات إلى شمالي غزة

الثلاثاء 20 فبراير 2024 04:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
برنامج الأغذية العالمي يعلق تسليم المساعدات إلى شمالي غزة



غزة/سما/

أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، تعليق تسليم المساعدات الغذائية إلى شمالي قطاع غزة مؤقتا، إلى حين تهيئة الظروف التي تسمح بالتوزيع الآمن.


وقال البرنامج، في بيان، إن "قرار وقف عمليات التسليم لشمالي غزة... يعني أن الحالة هناك ستتدهور أكثر، وأن المزيد من الناس سيموتون من الجوع".
وأضاف أنه يبحث عن سبل لاستئناف عمليات التسليم بطريقة مسؤولة في أقرب وقت ممكن، موضحًا أن هناك حاجة ماسة لتوسيع نطاق تدفق المساعدات إلى شمالي قطاع غزة، لتجنب وقوع كارثة.

وأشار إلى أن برنامج الأغذية العالمي يحتاج إلى كميات أكبر بكثير من الأغذية المقدمة لقطاع غزة، عبر طرق متعددة، كما يجب فتح نقاط العبور نحو شمالي غزة"، داعيًا إلى توفير نظام فعّال للإخطار الإنساني وشبكة اتصالات مستقرة.

وأوضح أنه تم استئناف عمليات تسليم الأغذية، يوم الأحد الماضي، عقب تعليق استمر لمدة 3 أسابيع، لكن عندما بدأت عملية التوزيع، كانت القافلة محاطة بحشود من الجياع بالقرب من نقطة التفتيش عند وادي غزة.



وبحسب البيان، تم إحباط محاولات للعديد من الأشخاص حاولوا الصعود على متن الشاحنات، مؤكدًا أن عمليات التسليم شهدت حالة من الفوضى، لذلك تمكن الفريق من توزيع كمية صغيرة من الطعام، بعدما كان يفترض أن يتم تسليم 10 شاحنات طعام، على مدار 7 أيام متتالية.

كما أكد البيان انزلاق غزة بشكل سريع نحو الجوع والمرض، حيث أصبح توفير الغذاء والمياه الآمنة، أمر نادر، فضلا عن انتشار الأمراض، ما يؤدي إلى زيادة سوء التغذية الحاد.
 

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