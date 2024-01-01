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مادورو يؤيد تصريحات دا سيلفا حول الإبادة الجماعية في قطاع غزة

الثلاثاء 20 فبراير 2024 03:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
مادورو يؤيد تصريحات دا سيلفا حول الإبادة الجماعية في قطاع غزة



وكالات/سما/

أيد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو تصريحات الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الذي وصف العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة بأنها إبادة جماعية.

وقال مادورو: "هتلر وحش تم إنشاؤه من قبل النخب الغربية، كما قال الرئيس لولا دا سيلفا، فإن الحكومة الإسرائيلية تفعل الشيء نفسه للفلسطينيين الذي فعله هتلر باليهود".


كما أكد ضرورة "تحقيق العدالة" في قطاع غزة.

وفي وقت سابق، امتنع وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا عن الاعتذار للسفير الإسرائيلي دانيال زونشاين عن تصريحات الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، الذي قارن ممارسات إسرائيل في غزة بمحرقة اليهود.

واستدعى وزير الخارجية البرازيلي السفير الإسرائيلي للاجتماع بعد إعلان لولا دا سيلفا، شخص غير مرغوب فيه في إسرائيل، حسبما ذكرت قناة "سي إن إن برازيل".

وذكرت القناة: "في الاجتماع، أعرب فييرا عن عدم رضاه عن الطريقة التي عومل بها السفير البرازيلي في تل أبيب، وفقا للتقارير، لم يعتذر فييرا عن تصريحات دا سيلفا، بل عزز موقف البرازيل".

وذكرت قناة "آي 24" التلفزيونية الإسرائيلية أن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس "وبخ" السفير البرازيلي فريدريكو ماير فيما يتعلق بتصريحات لولا دا سيلفا حول الصراع في قطاع غزة.

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