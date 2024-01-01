قطر: لم يتم إحراز أي تقدم في المفاوضات بين إسرائيل وحماس

الدوحة / سما /

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري في تصريح أدلى به لوسائل الإعلام إنه "في الأيام الأخيرة لم يحدث أي تقدم في المفاوضات بين إسرائيل وحماس".

كما أشار إلى أن الدوحة "تعارض تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن الضغوط التي يجب أن تمارسها قطر على كبار مسؤولي حماس".

من جهة أخرى، أوضح أن "جهود الوساطة القطرية مستمرة، والتواصل بين كافة الأطراف مستمر، وتصريحات نتنياهو لن تؤثر على دور قطر في الوساطة".

وأعلن عن وصول طائرة قطرية إلى العريش تحمل 20 طنا من المساعدات إلى غزة، مؤكدا وصول دفعة جديدة من الجرحى الفلسطينيين إلى الدوحة قادمين من قطاع غزة.

وأوضح الأنصاري أنّ الجانب الإنساني يحتل الأولوية في المفاوضات الجارية بشأن صفقة تبادل جديدة، معتبرًا أنّ "تفاقم الأوضاع الإنسانية وحجم الدمار في قطاع غزة غير مسبوق".

وقال: ننظر بقلق شديد إلى واقع الأشقاء الفلسطينيين في شمال قطاع غزة، مشددا " نطالب دائما بضرورة وصول المساعدات إلى كل أنحاء قطاع غزة".

وذكر المتحدث باسم خارجية قطر أنّ الوضع في رفح مقلق جدًا مع وجود نحو مليون ونصف مليون شخص هناك، مؤكدًا "نرفض أي هجوم على رفح"، مضيفًا "لا يوجد أي مكان آمن في قطاع غزة".