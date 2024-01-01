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خلال 24 ساعة.. الاحتلال ارتكب 9 مجازر راح ضحيتها 103 شهداء

الثلاثاء 20 فبراير 2024 12:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
خلال 24 ساعة.. الاحتلال ارتكب 9 مجازر راح ضحيتها 103 شهداء



غزة / سما /

اعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 29195 شهيدا و 69170 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي وزارة الصحة بغزة.

واشارت الصحة ان الاحتلال ارتكب 9 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 103 شهداء و142 اصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ولفتت الصحة الى ان عدد من الضحايا لا يزالوا تحت الركام، وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال وصول طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

وتواصل الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 137 من الحرب مخلفة العشرات من الشهداء ومئات الجرحى.

#شهداء

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