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غارتان إسرائيليتان على مواقع بجنوب لبنان وسقوط 3 صواريخ بالجليل الأعلى

الثلاثاء 20 فبراير 2024 11:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غارتان إسرائيليتان على مواقع بجنوب لبنان وسقوط 3 صواريخ بالجليل الأعلى



بيروت / سما /

شن الطيران الحربي الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، غارتين على بلدة حولا ومحيط بليدا جنوبي لبنان، فيما أشارت تقارير إسرائيلية إلى أن 3 صواريخ مضادة للدروع سقطت في "مرغليوت" بالجليل الأعلى.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن "الطيران الحربي المعادي نفذ غارة على الأطراف الجنوبية لبلدة ميس الجبل، وغارة ثانية على بلدة حولا في قضاء مرجعيون".

وكانت قد استهدفت غارتان إسرائيليتان على الأقل، أمس الإثنين، بلدة الغازية الساحلية في جنوب مدينة صيدا، وذلك للمرة الأولى منذ اندلاع المواجهات المتصاعدة على الحدود الجنوبية لبنان على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ما أسفر عن إصابة 14 شخصا، وفق وكالة الأنباء اللبنانية، فيما ادعى جيش الاحتلال أنه استهدف من خلال الهجوم "مستودعات أسلحة لحزب الله ردا على انفجار مسيرة في منطقة طبرية".

#لبنان #منطقة الجليل الأعلى

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