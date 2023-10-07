  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

90% من أسرى "عتصيون" تعرضوا للضرب والتنكيل

الثلاثاء 20 فبراير 2024 11:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
90% من أسرى "عتصيون" تعرضوا للضرب والتنكيل



في احصائية جديدة لهيئة شؤون الأسرى و المحررين، وبناء على زيارة محاميها لسجن عتصيون قبل يومين، فان قرابة الـ 90% من الأسرى القابعين هناك من أصل 105 أسير، قد تعرضوا للضرب و التنكيل أثناء اعتقالهم حتى وصولهم المعتقل.

ووصفت محامية الهيئة الوضع بعتصيون بالمزري، حيث تشهد الغرف اكتظاظا كبيرا بعدد الأسرى، في حين ينام معظمهم على الأرض بسبب نقص عدد الأسرة والفرشات، وقلة الحرامات والملابس، بالإضافة الى وعدم امكانية اغلاق الشبابيك فهي عبارة عن شبك حديدي فقط، مما يجعل الغرف باردة طوال الوقت، ويزداد الأمر صعوبة عندما تمطر، حيث تتحول الاقسام الى برك مياه.

واضافت "لا يتوقف الأمر عند هذا، بل يقوم السجانين بالقرع على أبواب الغرف عند منتصف الليل، لمنع الأسرى من النوم، و أحيانا يتم اخراجهم من الغرف وابقائهم بالساحة الخارجية دون أي مبرر، أو مراعاة للحالات المرضية، التي تتعمد ادارة السجون اهمالها و قتلها ببطء منذ البدء بالحرب على قطاع غزة في الـ 07/10/2023، فلا أدوية أو فحوصات، ولا علاج أو متابعة طبية كنوع من العقاب".

ومن الملفت أيضا، تحويل الاسرى للاعتقال الإداري دون عقد أي جلسات تمديد توقيف تذكر لهم، وحتى دون إعلام الأسير بأنه تحول للاعتقال الإداري.

#غوش عتصيون

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة عبرية: نتنياهو جمد احتلال رفح ومفاوضات تبادل الأسرى

مقررو الأمم المتحدة قلقون حيال تقارير عن "اغتصاب" فلسطينيات (فيديو)

نتنياهو: نشهد نوعا جديدا من الضغوط

"رسالة تهديد من مصر لإسرائيل" .. إعلام عبري يعلق على وثائق الجيش المصري السرية

"يديعوت" تكشف حقيقة "صورة اعتقال السنوار"

ديفيد هيرست: لماذا لن تتمكن "إسرائيل" أبداً من إنجاز المهمة في قطاع غزة؟

الحية: إعادة أسرى الاحتلال له ثلاث أثمان..

الأخبار الرئيسية

هنية

هنية يصل القاهرة على رأس وفد من قيادة حماس.. تفاصيل

مجلس الأمن

تصويت مرتقب في مجلس الأمن على مشروع قرار جزائري بشأن غزة

صحيفة عبرية : تقديرات إسرائيلية بهروب السنوار مع اسرى اسرائيليين أحياء إلى سيناء..

تحذيرات أممية من "انفجار" عدد وفيات الأطفال في غزة

وزير خارجية السعودية : السلطة الفلسطينية قادرة على قيادة مرحلة ما بعد حرب غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية