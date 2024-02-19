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المواصلات: ارتفاع مؤقت على أجور المواصلات الخارجية البديلة بسبب حواجز الاحتلال

الثلاثاء 20 فبراير 2024 10:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المواصلات: ارتفاع مؤقت على أجور المواصلات الخارجية البديلة بسبب حواجز الاحتلال



غزة / سما /

قال الناطق باسم وزارة النقل والمواصلات موسى رحال، ان خطوط النقل العام في بعض المحافظات شهدت ارتفاعا خلال الفترة الماضية نتيجة حواجز الاحتلال، وسلوك طرق بديلة تحتاج لوقت ومسافة أطول للوصول.

وأضاف رحال في حديثه مع مراسل معا في بيت لحم، ان مراقب المرور يقوم بالتواصل مع كافة الخطوط الخارجية لمتابعة ضبط اسعار المواصلات، ومنع ارتفاعها بشكل كبير، وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة للمواطنين.

وأوضح رحال، ان حواجز الاحتلال واغلاق المحافظات الفلسطينية أدى إلى سلوك المواطنين طرق بديلة في معظمها طرق " ترابية" غير معبدة، بالإضافة إلى احتياج السائق لوقت أطول للوصول، ومسافة أطول للانتقال من مكان لاخر، وهو ما أدى إلى ارتفاع مؤقت على اسعار المواصلات، وتابع ان الخطوط الخارجية التي لم تتأثر باغلاقات الاحتلال لم يحدث عليها اي تغيير.

وأكد رحال ان قطاع المواصلات تعرض لخسارة كبيرة نتيجة اغلاق الطرق، وتعطل الكثير منالقطاعات وعدم تنقل المواطنين خلال الحرب، مشيرا ان هذا الارتفاع مؤقت لحين عودة الاوضاع إلى ماكانت عليه.

#وزارة النقل والمواصلات #الاحتلال

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