الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة والقدس

غزة / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أمجد إبراهيم عرار واستولت على مركبته والشاب أحمد نبيل زعاثيق خلال اقتحامها بلدة بيت أمر.

وفي رام الله، اعتقل الشاب محمد رسلان عبده بعد اقتحام منزل عائلته وتفتيشه في بلدة كفر نعمة، فيما اعتقل عبادة حسام أحمد حماد من بلدة سلواد شمال رام الله، وعبد الرحمن حسني دار أبو دنون من قرية رنتيس شمال غرب رام الله، ومحمد ماهر شجاعية من قرية دير جرير شرقا، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين عبد الباسط سليمان مساد، ونايف عماد سمارة، بعد اقتحام بلدة برقين ومداهمة منزلي ذويهما والعبث بمحتوياتهما .

كما واعتقل الشاب أكرم بلال عامر، بعد مداهمة منزله وتفتيشه في بلدة علار شمال طولكرم.

وفي طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال كلا من عمر عبد العزيز أبو محسن، وأسامة عبد الرازق، بعد مداهمة منزليهما في المدينة.

وفي القدس المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال منازل الشابين مهران عمار حميدان، ومصباح نافز الخضور، واقتيادهما إلى جهة غير معلومة.

وفي بلدة بيت سوريك المجاورة، داهمت قوات الاحتلال عددا من المنازل واعتقلت الشقيقين مجدي وامجد الجمل، والشاب منتصر عفالقة.