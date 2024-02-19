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الأونروا: 153منشأة دُمرت ومدارس غزة تحولت لأنقاض

الثلاثاء 20 فبراير 2024 09:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأونروا: 153منشأة دُمرت ومدارس غزة تحولت لأنقاض



غزة / سما /

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إنه لم يعد من الممكن التعرف على المدارس في غزة بسبب تحولها إلى أنقاض.

 

وأضافت الأونروا أن 153 منشأة دُمرت في غزة خلال الحرب، “ومدارسنا أصبحت ملاجئ للاحتماء من القنابل”.

 

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أميركية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

 

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى ارتقاء 29 ألفا و92 شهيدا، وإصابة 69 ألفا و28 شخصا، إلى جانب نزوح أكثر من 85 بالمئة (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع، بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات أممية.

#الأونروا #غزة

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