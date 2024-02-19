صحيفة عبرية : تقديرات إسرائيلية بهروب السنوار مع اسرى اسرائيليين أحياء إلى سيناء..

القدس المحتلة/سما/

كشفت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية الثلاثاء عن ان تقديرات إسرائيلية تشير إلى أن يحيى السنوار القائئد البارز في حماس قد هرب إلى سيناء مع شقيقه وشقيقته عبر أحد الأنفاق معاشتداد الحصار على خان يونس، وفقا لما جاء في موقع إيلاف السعودي على لسان مصدر رسمي.

وبحسب النشر فقد اصطحب السنوار معه عددا من المختطفين الأحياء. وقال المصدر نفسه، إن إسرائيل لديها معلومات بوجود ثمانية أنفاق يمكن من خلالها نقل السيارات عبر الحدود المصرية.

وقالت الصحيفة العبرية ان القيادات العسكرية في إسرائيل تعتقد بأن حماس هربت عبر هذه الأنفاق السلاح والصواريخ والتقنيات الايرانية، وتم عبرها أيضا تهريب عناصر حماس للتدريب في إيران ولبنان.

وأفاد موقع إيلاف أنه طلب من المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي التعليق على التقرير لكنه رفض.