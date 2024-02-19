حزب الله: كل نقطة في إسرائيل في مرمى صواريخنا وهدفنا وقف العدوان على غزة

بيروت /سما/

قال عضو البرلمان اللبناني عن حزب الله حسن فضل الله لقناة الجزيرة إن إسرائيل "تريد ممارسة الضغط العسكري لتهدئة سكانها الذين يعيشون في الشمال. ومنذ اليوم الأول صدرت تهديدات بتدمير لبنان".

"إسرائيل ليست في وضع يسمح لها بوضع شروط". وهدد فضل الله إسرائيل وقال إن "كل نقطة فيها تقع في مرمى صواريخ حزب الله والمقاومة أعدت كل السيناريوهات وهي جاهزة لأسوأ الاحتمالات". وأضاف أن "جبهات لبنان والعراق وسوريا والبحر الأحمر تدعم غزة. والهدف هو وقف العدوان على القطاع، وهذا قرار بيد واشنطن. ونرى الحكومة الأميركية متواطئة في كل شيء". المجازر في غزة قادرة على وقفها".