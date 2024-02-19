عشرات الشهداء والمصابين في عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

غزة/سما/

- استُشهد وأصيب عشرات المواطنين، بينهم أطفال ونساء، مساء اليوم الإثنين، في عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ 136.

وأعلنت مصادر طبية في القطاع عن استشهاد وإصابة عدد من المواطنين، باستهداف منزل سكني مأهول غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأضافت المصادر أن خمسة مواطنين استشهدوا، وجرح ثلاثة آخرون، في قصف استهدف منزلا لعائلة اقطيفان في حي الصبرة جنوب مدينة غزة.

وذكر شهود عيان أن قوات الاحتلال قصفت منزلا في المخيم، ما أدى لاستشهاد ثلاثة مواطنين، جرى نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح.

وفي السياق ذاته، قصفت مدفعية الاحتلال منطقة الشعف شرق الشجاعية، فيما قصفت زوارق الاحتلال الحربية سواحل مدينة غزة.

وشهدت مناطق شمال شرق قطاع غزة، سلسلة غارات وأحزمة نارية، من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية، أسفرت عن استشهاد وإصابة عدد من المواطنين.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بوقوع أضرار مادية وحالة من الرعب، إثر قصف إسرائيلي استهدف محيط مستشفى الأمل في خان يونس، بينما تم انتشال جثامين 5 شهداء إثر قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين غرب المدينة جنوب القطاع.

وفي وقت سابق من اليوم، أصيب عشرة مواطنين على الأقل برصاص الاحتلال على الطريق الساحلي في الشيخ عجلين، أثناء انتظارهم لقافلة مساعدات، وقد جرى نقلهم إلى مجمع الشفاء الطبي.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلين وأطلقت مدفعيتها عدة قذائف في حيي تل الهوا والصبرة وسط المدينة، كما استهدفت دبابات الاحتلال منازل المواطنين في حي الزيتون قرب دوار الكويت على طريق صلاح الدين بمدينة غزة.

وشمال قطاع غزة، تعرض محيط المستشفى الإندونيسي في بيت لاهيا لعدة قذائف من قبل مدفعية الاحتلال.

وارتكبت قوات الاحتلال 9 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 107 شهداء، و145 مصابا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء إلى أكثر من 29092 أغلبيتهم من النساء والأطفال، والجرحى إلى أكثر من 68,883، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.