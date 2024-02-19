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فيديو: الحوثيون ينشرون مشاهد لإسقاط طائرة أمريكية دون طيار

الإثنين 19 فبراير 2024 11:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو: الحوثيون ينشرون مشاهد لإسقاط طائرة أمريكية دون طيار



صنعاء/سما/

نشر الحوثيون، مساء الاثنين، فيديو قالوا إنّه يظهر احتراق طائرة أمريكية من دون طيار، بعد استهدافها بصاروخ أرض ـ جو في محافظة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر، غربي اليمن.

ويظهر الفيديو الذي نشرته وكالة "سبأ" بنسختها التي تديرها الجماعة، "نيرانا مشتعلة في الجو" ليلا، وسط هتافات من مسلحين حوثيين بأن تلك طائرة أمريكية دون طيار  MQ-9، تم استهدافها بصاروخ أرض ـ جو محلي الصنع بشكل مباشر في سماء الحديدة.

كما أظهر الفيديو حطام الطائرة وقيام عناصر الجماعة بتجميعه من أحد الشواطئ.


وكانت جماعة أنصار الله الحوثيين أعلنت، الاثنين، أن دفاعاتها الجوية أسقطت طائرة أمريكية من طراز( MQ9) ) بصاروخ مناسب في محافظة الحديدة، في أثناء قيامها بمهام عدائية ضد اليمن لصالح الكيان الصهيوني.
 

وقال المتحدث العسكري باسمها، يحيى سريع، إنهم استهدفوا سفينة بريطانية في خليج عدن "RUBYMAR" بعدد من الصواريخ البحرية، مشيرة إلى أنها قابلة للغرق.

وذكر القيادي الحوثي أن السفينة أصيبت إصابة بالغة، وأدى ذلك إلى توقفها بالكامل.

ومنذ مطلع العام الجاري، تشن الولايات المتحدة وبريطانيا عدوانا جويا يقولون إنه "يستهدف مواقع للحوثيين في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجمات الجماعة في البحر الأحمر"، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.

#الحوثيون

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