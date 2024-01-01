الأمم المتحدة: الأطفال الخدج بغزة عرضة لخطر الموت الوشيك

غزة/سما/

حذر صندوق الأمم المتحدة للسكان، الاثنين، من أن "الأطفال الخدج بقطاع غزة يتعرضون لخطر الموت الوشيك بسبب الهجمات الإسرائيلية على المستشفيات.

جاء ذلك في منشور للصندوق الأممي على حسابه عبر منصة إكس.

وأوضح الصندوق الأممي أن "الأطفال الخدج يتعرضون لخطر الموت الوشيك في غزة بسبب الحصار والهجمات الإسرائيلية على المستشفيات وانعدام الأدوية والوقود والأمراض المعدية المتفشية".

وشدد على "ضرورة إنهاء هذه المأساة فوراً".

وجدد صندوق الأمم المتحدة للسكان دعوته إلى "وقف إطلاق النار الآن، الأطفال ليسوا هدفًا".