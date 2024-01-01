"يونيسف": يجب حماية رفح الأكثر اكتظاظا بالسكان على وجه الأرض

غزة/سما/

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، الاثنين، إنه "تجب حماية أهالي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة الأكثر اكتظاظا بالسكان على وجه الأرض".

جاء ذلك في منشور على حساب يونيسف بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عبر منصة "إكس".

وأضافت المنظمة الأممية أن "رفح، إحدى أكثر الأماكن اكتظاظًا بالسكان على وجه الأرض، تؤوي الآن نصف سكان غزة".

وشددت على "ضرورة حماية أهالي رفح الذين نزح العديد منهم عدة مرات بسبب الحرب، وليس لديهم مكان آمن للذهاب إليه".

وتتصاعد التهديدات الإسرائيلية بتنفيذ عملية برية في رفح الملاصقة للحدود مع مصر، رغم تحذيرات إقليمية ودولية متصاعدة من تداعيات كارثية محتملة.

وتشهد مدينة رفح اكتظاظا كبيرا حيث يتواجد فيها ما لا يقل عن 1.4 مليون فلسطيني، بينهم أكثر من مليون نازح لجأوا إليها جراء عمليات الجيش الإسرائيلي شمال ووسط القطاع بزعم أنها "منطقة آمنة".

ومنذ 7 أكتوبر، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء"، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة وتدهور ملحوظ في البنى التحتية والممتلكات، وفق بيانات فلسطينية وأممية، وهو الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب إبادة جماعية.