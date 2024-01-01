"الدفاع المدني" بغزة: النازحون في رفح يعانون من أمراض معدية

غزة/سما/

أعلن جهاز الدفاع المدني الفلسطيني، الاثنين، أن آلاف المواطنين النازحين في مدينة رفح بجنوب قطاع غزة يعانون من أمراض معدية بسبب الظروف السيئة للإيواء.

وقال محمود بصل، المتحدث باسم الجهاز، في بيان: "نناشد المجتمع الدولي والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية بإغاثة آلاف المواطنين النازحين في منطقة رفح بجنوب قطاع غزة، حيث تعرض كثير منهم لأمراض معدية بسبب الظروف السيئة للإيواء".

وأضاف بصل أن "المواطنين النازحين يواجهون واقعًا صعبًا في منطقة رفح، حيث يتعرضون لبرودة الطقس، ونقص في الإمدادات الغذائية، ويشعرون بالخوف من التعرض للقصف الإسرائيلي".

وحذر بصل إسرائيل من ارتكاب المزيد من الجرائم في مدينة رفح، التي تستضيف مئات الآلاف من النازحين.

وأكد أن فرق الدفاع المدني "ستكون عاجزة عن تلبية نداءات واستغاثات المواطنين، مما يتنبأ بسقوط آلاف الضحايا من بين المدنيين، نظرا لتدمير الاحتلال الإسرائيلي لمعظم قدرات الدفاع المدني وغياب المستشفيات والمؤسسات التي تقدم الخدمات والرعاية الصحية".

وتتصاعد التهديدات الإسرائيلية بتنفيذ عملية برية في رفح الملاصقة للحدود مع مصر، رغم تحذيرات إقليمية ودولية متصاعدة من تداعيات كارثية محتملة.

وتشهد مدينة رفح اكتظاظا كبيرا حيث يتواجد فيها ما لا يقل عن 1.4 مليون فلسطيني، بينهم أكثر من مليون نازح لجأوا إليها جراء عمليات الجيش الإسرائيلي شمال ووسط القطاع بزعم أنها "منطقة آمنة".

ومنذ 7 أكتوبر، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء"، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة وتدهور ملحوظ في البنى التحتية والممتلكات، وفق بيانات فلسطينية وأممية، وهو الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب إبادة جماعية.