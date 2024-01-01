4 عمليات في 24 ساعة.. القوات المسلّحة اليمنية تستهدف سفينتين أميركيتين جديدتين

صنعاء/سما/

أعلن المتحدث باسم القوات المسلّحة اليمنية، العميد يحيى سريع، اليوم الإثنين، تنفيذ عمليتين عسكريتين نوعيتين جديدتين، استهدفت خلالهما سفينتين أميركيتين في خليج عدن، مؤكّداً تحقيق إصابات دقيقة.

والسفينتان المستهدفتان هما "سي تشامبيون" ("Sea champion") و"نافيس فورتونا" ("Navis Fortuna")، وقد تمّت عمليتا الاستهداف بعدد من من الصواريخ البحرية المناسبة، وفقاً لما أضافه سريع في بيان.



وبهذا، يبلغ إجمالي عدد عمليات القوات المسلّحة اليمنية، خلال الساعات الـ24 الماضية، 4 عمليات، أولاها استهدفت سفينةً بريطانيةً، ما أدى إلى غرقها بصورة كاملة، فيما استهدفت الثانية طائرةً أميركيةً في أجواء محافظة الحُدَيدة.

وأوضح سريع أنّ هذه العمليات تأتي انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني الذي يتعرّض للعدوان والحصار في قطاع غزة، وضمن الرد على العدوان الأمريكي - البريطاني على اليمن.

كما أكد الحقّ الكامل للقوات المسلّحة اليمنية في اتخاذ المزيد من الإجراءات العسكرية في البحر الأحمر وبحر العربي، وذلك "دفاعاً عن شعبنا وبلدنا وأمّتنا"، وأنّ عملياتها في البحرين ستكون متصاعدة.

ويأتي ذلك أيضاً تأكيداً للموقف اليمني المساند للشعب الفلسطيني المظلوم، كما أكّد السريع، الذي جدّد التشديد على أنّ هذه العمليات العسكرية لن تتوقف حتى يتوقف العدوان ويُرفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في غزة.



وسبق أن أعلن المتحدث باسم القوات المسلّحة اليمنية، صباح اليوم، استهداف سفينة "RUBYMAR" البريطانية في خليج عدن، بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة، حيث تم تحقيق إصابة بالغة، ما أدى إلى توقّفها بالكامل.

وإذ أوضح سريع حينها أنّ السفينة معرّضة للغرق في خليج عدن، فإنّه أكّد حرص القوات المسلّحة اليمنية على خروج طاقم السفينة بأمان.

إضافةً إلى ذلك، أعلن سريع إسقاط طائرة مسيّرة أميركية، من طراز "MQ9"، في محافظة الحديدة، بصاروخ مناسب، وذلك أثناء قيامها بمهمات عدائية ضد اليمن، لصالح كيان الاحتلال.

وبعد الإعلان بساعات، أبلغت سفينة شحن أميركية عن تعرّضها لهجوم صاروخي قبالة سواحل اليمن، اليوم الإثنين، وفقاً لما أفادت به شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري.

وأضافت الشركة في بيان أنّ ناقلة بضائع أميركية ترفع علم اليونان طلبت مساعدةً عسكريةً، موضحةً أنّ الهجوم وقع على بعد نحو 93 ميلاً بحرياً، إلى شرقي عدن، جنوبي اليمن.