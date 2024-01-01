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البرازيل تسحب سفيرها من تل أبيب

الإثنين 19 فبراير 2024 07:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
البرازيل تسحب سفيرها من تل أبيب



برازيليا/سما/

اتخذت البرازيل خطوة جديدة للرد على "إسرائيل" إثر إعلان تل أبيب أنها تعتبر الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، شخصا غير مرغوب فيه.


وأعلنت البرازيل، اليوم الاثنين، سحب سفيرها من "إسرائيل"، حسبما ذكرت "القناة 13" الإسرائيلية.

فيما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن البرازيل استدعت السفير الإسرائيلي لديها من أجل توبيخه بعد سحبها سفيرها من "تل أبيب".

بدوره، قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس "لن نحني رأسنا وسيبقى (الرئيس البرازيلي) دا سيلفا شخصية غير مرغوب بها حتى الاعتذار عن تحريضه".

و ذكر مقال منشور في صحيفة فويا دي ساو باولو البرازيلية اليوم الاثنين أن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا استدعى سفير البلاد لدى إ"سرائيل" للتشاور.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي قد استدعى السفير البرازيلي في وقت سابق لتوبيخه عقب تصريحات للرئيس البرازيلي شبه فيها الحرب على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة بالإبادة الجماعية التي ارتكبها النازيون خلال الحرب العالمية الثانية.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس الاثنين، إن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا سيظل “شخصا غير مرغوب فيه” في إسرائيل حتى يتراجع عن تعليقاته، التي شبه فيها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بالإبادة الجماعية التي ارتكبها النازيون خلال الحرب العالمية الثانية.

وذكر بيان صادر عن مكتب كاتس، أن الوزير قال لسفير البرازيل “لن ننسى ولن نغفر. إنه هجوم معاد للسامية خطير. باسمي وباسم مواطني إسرائيل- فلتبلغ الرئيس لولا بأنه شخص غير مرغوب فيه في إسرائيل حتى يتراجع”.

وتتهم "إسرائيل" لولا بالتهوين من شأن المحرقة النازية (الهولوكوست) وإهانة اليهود، واستدعى كاتس السفير البرازيلي للتنديد بالتعليقات.

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