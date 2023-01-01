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لابيد: يجب سحب السلطات من بن غفير مع قرب رمضان

الإثنين 19 فبراير 2024 06:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
لابيد: يجب سحب السلطات من بن غفير مع قرب رمضان



القدس المحتلة/سما/

دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، الاثنين، إلى سحب السلطات من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير مع قرب شهر رمضان.

وقال لابيد في كلمة بالكنيست (البرلمان): "على مجلس الوزراء أخذ صلاحيات إدارة الأحداث الرمضانية من بن غفير والتصرف وفق توصية المؤسسة الأمنية".

وأضاف: "من المستحيل أن نذهب إلى شهر رمضان عندما يكون مثل هذا الرجل الفوضوي هو المسؤول".

واعتبر لابيد أن بن غفير "غير قادر على الحفاظ على أمن إسرائيل".

وفي وقت سابق الاثنين، قررت الحكومة الإسرائيلية تقييد دخول المصلين إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، الأمر الذي قوبل برفض واستنكار فلسطيني.

وكان بن غفير طالب بفرض قيود مشددة على دخول المصلين الى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، وهو ما عارضته أجهزة الأمن الإسرائيلية وحذرت من "انفجار الأوضاع" بالضفة الغربية والقدس نتيجة له، حسب هيئة البث الإسرائيلية.

وجدد زعيم المعارضة التأكيد على مطلبه بتغيير الحكومة التي يترأسها بنيامين نتنياهو.

وقال: "دولة إسرائيل بحاجة إلى التغيير، وسيبدأ هذا التغيير بوجود حكومة أخرى يمكن الوثوق والإيمان بها".

وأضاف لابيد: "ليس لدى الحكومة خطة لإعادة الاقتصاد إلى المسار الصحيح".

يأتي ذلك، بينما تتواصل الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة في شهرها الخامس، مخلفة عشرات آلاف الشهداء والمصابين، معظمهم من النساء والأطفال، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب إبادة جماعية.

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