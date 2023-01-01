  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

قصف إسرائيلي قرب مدينة صيدا اللبنانية

الإثنين 19 فبراير 2024 06:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
قصف إسرائيلي قرب مدينة صيدا اللبنانية



بيروت/سما/

ادت وكالة الإعلام اللبنانية الرسمية، الاثنين، بأن الطيران الإسرائيلي شن غارات عدة على بلدة الغازية قرب مدينة صيدا جنوبي البلاد.

وأشارت الوكالة إلى أن القصف الإسرائيلي استهدف أيضا سيارة في بلدة الغازية فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى المكان على الفور.

وأفادت مصادر في الجيش اللبناني بإصابة 8 مواطنين بجروح طفيفة جراء الاستهداف الإسرائيلي لبلدة الغازية جنوبي مدينة صيدا.

ووثق مواطنون عبر مقاطع فيديو نشرت في مواقع التواصل الاجتماعي وقوع انفجار ضخم في المكان وتصاعد كتلة لهب ضخمة من المنطقة المستهدفة.

الأكثر قراءة اليوم

صورة: "القسام" توجه رسالة جديدة بشأن الأسرى الإسرائيليين

صحيفة عبرية: نتنياهو جمد احتلال رفح ومفاوضات تبادل الأسرى

النرويج توافق على تحويل الضرائب المجمّدة للسلطة الفلسطينية

"رسالة تهديد من مصر لإسرائيل" .. إعلام عبري يعلق على وثائق الجيش المصري السرية

كبير مستشاري بايدن يزور مصر لبحث ملف المحتجزين في غزة

"يديعوت" تكشف حقيقة "صورة اعتقال السنوار"

بوريل: "إسرائيل" لا يمكنها هزيمة حماس بالقتال

الأخبار الرئيسية

أمريكا تقترح مشروع قرار في مجلس الأمن يؤيد وقفا مؤقتا لإطلاق النار في غزة

"القسام" تستهدف 15 جنديا إسرائيليا بين قتيل وجريح في خان يونس

20240125092239afpp-afp_34gp29n.h-1-730x438

إسبانيا: سنفرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين إذا لم تتفق أوروبا على ذلك

65d34f0f4236042be9654bec

"رسالة تهديد من مصر لإسرائيل" .. إعلام عبري يعلق على وثائق الجيش المصري السرية

F091221MS08-e1440403065678

الاقتصاد الإسرائيلي يهوي في الربع الرابع من 2023

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية