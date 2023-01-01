قصف إسرائيلي قرب مدينة صيدا اللبنانية

بيروت/سما/

ادت وكالة الإعلام اللبنانية الرسمية، الاثنين، بأن الطيران الإسرائيلي شن غارات عدة على بلدة الغازية قرب مدينة صيدا جنوبي البلاد.

وأشارت الوكالة إلى أن القصف الإسرائيلي استهدف أيضا سيارة في بلدة الغازية فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى المكان على الفور.

وأفادت مصادر في الجيش اللبناني بإصابة 8 مواطنين بجروح طفيفة جراء الاستهداف الإسرائيلي لبلدة الغازية جنوبي مدينة صيدا.

ووثق مواطنون عبر مقاطع فيديو نشرت في مواقع التواصل الاجتماعي وقوع انفجار ضخم في المكان وتصاعد كتلة لهب ضخمة من المنطقة المستهدفة.