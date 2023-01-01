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"الكنيست" يبدأ جلسة تصويت لعزل نائب أيد دعوى جنوب إفريقيا

الإثنين 19 فبراير 2024 06:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الكنيست" يبدأ جلسة تصويت لعزل نائب أيد دعوى جنوب إفريقيا



القدس المحتلة/سما/

بدأ الكنيست الإسرائيلي، مساء الاثنين، جلسة تصويت لعزل النائب عوفر كسيف لتأييده دعوى جنوب افريقيا أمام محكمة العدل الدولية والتي تتهم تل أبيب بارتكاب جرائم "إبادة جماعية" في غزة.

وقال الكنيست الإسرائيلي في تصريح مكتوب حصلت الأناضول على نسخة منه: "استمرار لقرار لجنة الكنيست والتي أقرت بأغلبية 14 عضوا من بين أعضاء اللجنة مقابل اعتراض2 بإيقاف عضوية عضو الكنيست كسيف فإن الكنيست تصوت اليوم على الطلب".

وأضاف: في حال صوت 90 عضو الكنيست مع الطلب، فسيتم عزل النائب كسيف من عضوية الكنيست".

ويضم الكنيست 120 عضوا وسيجري التصويت الليلة.

وكسيف هو نائب عن الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة وهو حزب يهودي عربي.

وكان نواب من اليمين طالبوا بعزل كسيف بسبب توقيعه على عريضة تؤيد الدعوى التي قدمتها جنوب إفريقيا إلى محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل لاتهامها بارتكاب "جرائم إبادة جماعية" في غزة.

#الكنيست الاسرائيلي

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