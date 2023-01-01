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"رسالة تهديد من مصر لإسرائيل" .. إعلام عبري يعلق على وثائق الجيش المصري السرية

الإثنين 19 فبراير 2024 04:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
"رسالة تهديد من مصر لإسرائيل" .. إعلام عبري يعلق على وثائق الجيش المصري السرية



القدس المحتلة/سما/

"إرسال رسالة تهديد؟ مصر تطرح تفاصيل جديدة من حرب أكتوبر"، هكذا علقت القناة 14 بالتلفزيون الإسرائيلي على الوثائق التي نشرها الجيش المصري لأول مرة عن حرب أكتوبر عام 1973.


وقال موقع القناة now14 إن وثائق جديدة بخط يد قادة الجيش المصري عن "حرب كيبور" – التسمية العبرية لحرب السادس من أكتوبر- نشرت لأول مرة بعد أكثر من 50 عاما، مشيرا إلى أن توقيت نشر الوثائق مرتبط بأحداث الحرب في غزة.

وأضاف الموقع أن نشر الوثائق جاء بعد أن هددت مصر الشهر الماضي بتعليق اتفاق السلام مع إسرائيل

وقال المحلل السياسي ببالموقع العبري، ميشال باكشي، إن الوثائق التي كتبها قادة الجيش المصري بخط اليد، تضمن خطط الاستعداد للحرب وإدارتها، وكذلك التخطيط الاستراتيجي العسكري في المراحل المختلفة حتى وقف إطلاق النار في 24 أكتوبر 1973.

وأوضح الموقع العبري أن توقيت نشر الوثائق، على خلفية حرب "السيوف الحديدية" الحالية على قطاع غزة له معنى مهم، حيث أن نشر الوثائق يأتي بعد أن هددت مصر الشهر الماضي بتعليق اتفاق السلام مع إسرائيل في حالة قيام الجيش الإسرائيلي بمداهمة رفح.

وكانت وزارة الدفاع المصرية قد نشرت في موقعها الإلكتروني عدة وثائق نادرة حول حرب أكتوبر 1973، تحدثت في بعض منها عن الإعلام العسكري.

وأكد الموقع أن الإعلام المصري -خاصة العسكري- لعب دورا هاما في مجال الإعداد والتخطيط لحرب أكتوبر 1973 ليختلف تماما عن الوضع الذي كان عليه ذلك الإعلام خلال حرب يونيو 1967.

هذا وتضمنت وثائق وزارة الدفاع كيفية تصفية الثغرة ممثلة في الخطة شامل وشامل المعدلة، إضافة لفض الاشتباك وانسحاب القوات الإسرائيلية، وكذلك بعض مذكرات القادة.

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