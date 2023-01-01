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نتنياهو يعلن عن قرار بشأن الصلاة في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان

الإثنين 19 فبراير 2024 04:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يعلن عن قرار بشأن الصلاة في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان



القدس المحتلة/سما/

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه اتخذ "قرارا متوازنا" بالسماح بحرية العبادة في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، لكن الوصول سيكون محدودا وفقا للاحتياجات الأمنية.

وردا على سؤال حول احتمال منع دخول المسلمين الإسرائيليين إلى المسجد الأقصى، قال مكتب نتنياهو: "اتخذ رئيس الوزراء قرارا متوازنا بالسماح بحرية العبادة ضمن الاحتياجات الأمنية التي يحددها المهنيون"، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وكثيرا ما تفرض إسرائيل قيودا على وصول المصلين إلى موقع المسجد بحجة تجنب اندلاع أعمال عنف في الموقع، بين اليهود والمسلمين.

وفي وقت سابق، اقترحت الشرطة الإسرائيلية تقييد دخول الفلسطينيين من مواطني الخط الأخضر (عرب إسرائيل) الذين تبلغ أعمارهم 50 عاما أو أكثر، في حين اقترحت مؤسسة الدفاع عدم تقييد دخولهم إلى الحرم القدسي على الإطلاق. وفيما يتعلق بالفلسطينيين من مواطني الضفة والقدس، اقترحت الشرطة قصر الدخول إلى المنطقة على سن 60 عاما.

وأمس الأحد، وافق نتنياهو على قرار وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، الذي يقيد دخول فلسطينيي الداخل والقدس إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان.

وأكدت حركة "حماس" أن موافقة بنيامين على تقييد دخول فلسطينيي 48 إلى المسجد الأقصى في شهر رمضان، هو "إمعان في الإجرام الصهيوني والحرب الدينية ضد شعبنا" وانتهاك لحرية العبادة.

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