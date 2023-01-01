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الصحة بغزة: 25 من الكوادر الطبية و136 من المرضى في مجمع ناصر الطبي بلا كهرباء وطعام

الإثنين 19 فبراير 2024 04:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة: 25 من الكوادر الطبية و136 من المرضى في مجمع ناصر الطبي بلا كهرباء وطعام



غزة/سما/

أعلنت وزارة الصحة في غزة أن 25 من الكوادر الطبية و136 من المرضى في مجمع ناصر الطبي بخان يونس بلا كهرباء وماء وطعام، وأن القوات الإسرائيلية ما زالت تحول المجمع لثكنة عسكرية.

وقالت وزارة الصحة في بيان اليوم الاثنين: إن "قوات الاحتلال الإسرائيلي لازلت تحول مجمع ناصر الطبي إلى ثكنة عسكرية وتعرض حياة المرضى والطواقم الطبية للخطر".

وأضاف البيان: "25 من الطواقم الطبية و136 من المرضى في مجمع ناصر الطبي بلا كهرباء وبلا ماء وبلا طعام وبلا أوكسجين وبلا قدرات علاجية للحالات الصعبة"

وأكد أن "جهود منظمة الصحة العالمية مستمرة لإخلاء من تبقى من المرضى لمستشفيات آخرى لتلقي العلاج".

وأشار البيان إلى أن "الاحتلال الاسرائيلي لازال يتعنت في إدخال المساعدات الطبية والإنسانية لمجمع ناصر الطبي".

وأعلن الناطق باسم الوزارة في قطاع غزة أشرف القدرة أمس الأحد، استشهاد 7 مرضى في مجمع ناصر الطبي بخان يونس جنوبي القطاع إثر نفاد الأوكسجين، وأشار إلى اعتقال 70 من الكوادر الصحية في المجمع.

وأكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أمس الأحد، أن مجمع ناصر الطبي في خان يونس خرج عن الخدمة تماما بعد حصار دام أسبوعا أعقبته غارات مستمرة، مشيرا إلى أنه لم يسمح لفريق تابع للمنظمة بدخول المجمع لتقييم الأوضاع.

وحملت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة الجيش الإسرائيلي المسؤولية عن حياة المرضى والطواقم باعتبار أن المجمع أصبح تحت سيطرته الكاملة الآن، كما ناشدت كافة المؤسسات الأممية بسرعة التدخل لإنقاذ المرضى والطواقم في المجمع الطبي "قبل فوات الأوان".

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