الاقتصاد الإسرائيلي يهوي في الربع الرابع من 2023

القدس المحتلة/سما/

انكمش الاقتصاد الإسرائيلي في الربع الرابع من 2023 بنسبة 19.4% على أساس سنوي، وذلك نتيجة مباشرة للحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، حسب بيانات مكتب الإحصاء المركزي.



وذكر المكتب أن الانكماش تأثر بشكل رئيسي بالتعبئة الواسعة للاحتياطيات، ومدفوعات السكن البديل للنازحين وفقا للبرامج الحكومية ونقص العمالة في صناعة البناء والتشييد.

وفي العام 2023 ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في إسرائيل بمعدل منخفض بلغ 2%، وانخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1%.



وقبل أيام خفض بنك إسرائيل المركزي توقعاته لنمو الاقتصاد على خلفية الحرب، في الوقت الذي أبقى فيه البنك على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير.

ووفق التوقعات المعدلة التي أصدرتها إدارة البحوث في البنك المركزي الإسرائيلي، سيسجل الاقتصاد نموا خلال العامين الحالي والمقبل بمعدل 2.3% و2.8% على التوالي، مقابل 3% للعامين، وفقا للتوقعات السابقة.

وذكرت وكالة "بلومبيرغ" أن لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي أبقت على سعر الفائدة الرئيسية عند مستوى 4.75% للاجتماع الثالث على التوالي، وهو ما جاء متفقا مع توقعات أغلب المحللين الذين استطلعت الوكالة آراءهم.