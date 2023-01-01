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"الأونروا": حجم ما يدخل من مساعدات إنسانية لغزة تراجع والمنظومة على وشك الانهيار

الإثنين 19 فبراير 2024 04:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الأونروا": حجم ما يدخل من مساعدات إنسانية لغزة تراجع والمنظومة على وشك الانهيار



غزة/سما/

قال متحدث "الأونروا" عدنان أبو حسنة إن حجم ما يدخل من مساعدات إنسانية لقطاع غزة تراجع بصورة كبيرة، بسبب إغلاق متظاهرين إسرائيليين معبر كرم أبو سالم احتجاجا على إدخال المساعدات.

 

وأضاف أن المنظومة الإنسانية على وشك الانهيار إن لم يتم اتخاذ إجراءات دراماتيكيه أو إجراءات حقيقية على الأرض.

وتابع أن هناك تطورات خطيرة في الأوضاع الصحية حيث مئات الآلاف من المرضى والانتشار الكبير للأمراض المعدية. 

وأردف أن "الأونروا" أعلنت أن "ثلاثة من أصل أربعة فلسطينين في غزة يشربون مياه ملوثة وهذا يؤدي إلى انتشار أمراض الكبد الوبائي والتهاب السحايا وكثير من الأمراض التي اندثرت ولكنها تعود مرة أخرى إلى القطاع".

وأشار إلى أن "استمرار الأوضاع بهذه الطريقة واستمرار إغلاق المعابر من قبل المتظاهرين الإسرائيليين ومنعهم دخول أي شيء إلى غزة يحتم إلى وقوع كارثة لم تكن مسبوقة".

وشددت الوكالة الأممية في وقت سابق على وجوب دعم استمرار عملها، قائلة إنه لا يمكن تعريضها للخطر بسبب أفراد، مشيرة إلى وجود حل سياسي لذلك.

وكالة "الأونروا" تأسست عام 1949 وتجري عملية تصفيتها بالتزامن مع تكثيف الحصار والعدوان الإسرائيلي على غزة

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