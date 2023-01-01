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الخارجية الإسرائيلية تقدم على خطوة غير مسبوقة في العرف الدبلوماسي تجاه السفير البرازيلي

الإثنين 19 فبراير 2024 04:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية الإسرائيلية تقدم على خطوة غير مسبوقة في العرف الدبلوماسي تجاه السفير البرازيلي



القدس المحتلة/سما/

دعت الخارجية الإسرائيلية الصحفيين لتغطية احتجاجها لدى السفير البرازيلي في متحف "ياد فاشيم" في تل أبيب، بخطوة غير مسبوقة في العرف الدبلوماسي.

وسيقوم وزير الخارجية يسرائيل كاتس بتوجيه احتجاج رسمي للسفير البرازيلي عند الساعة 10:30 في متحف ياد فاشيم لتخليد ذكرى المحرقة، بعد أن شبه الرئيس البرازيلي الحملة العسكرية الإسرائيلية ضد حركة "حماس" في قطاع غزة بمحرقة اليهود.

ووفقا لوزارة الخارجية فإن كاتس "سيوضح للسفير أن مثل هذه التصريحات غير مقبولة على الإطلاق، وأن حماس قتلت أكثر من 1000 شخص في 7 أكتوبر لمجرد أنهم يهود وإسرائيليون".

ومن المتوقع أن يدلي كاتس ببيان للصحافة بعد الاجتماع.

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