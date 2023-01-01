عائلات الأسرى الإسرائيليين في احتجاج أمام منزل غانتس: عليك أن تحمينا

القدس المحتلة/سما/

نظمت عائلات الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة بغزة وقفة احتجاجية أمام منزل رئيس معسكر الدولة بيني غانتس وهتفوا: "بالنسبة لرئيس وزرائنا نشعر أننا العدو وعليك أن تحمينا".

وحسب موقع Ynet هتف المتظاهرون من أمام منزل غانتس في روش هعين: "فتياتنا يتعرضن للاغتصاب هناك، والجنود يتعرضون للاغتصاب".



وسئل غانتس عن سبب عدم حضور الفريق الإسرائيلي للمفاوضات في القاهرة، فأجاب: "سيصل الفريق إلى القاهرة عندما تسمح الظروف بذلك. نريد الذهاب إلى هناك لإعادتهم، وليس الذهاب إلى هناك من أجل الذهاب إلى هناك".

كما قال أفراد الأسر لغانتس: "نحن بحاجة إلى أن نسمع منك أننا لسنا العدو. بالنسبة لرئيس وزرائنا (بنيامين نتنياهو)، نشعر أننا العدو. وعليك أن تحمينا".