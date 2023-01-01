  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

زعيم حزب العمال البريطاني يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"

الإثنين 19 فبراير 2024 04:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
زعيم حزب العمال البريطاني يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"



لندن/سما/

دعا زعيم حزب العمال البريطاني كير ستارمر إلى وقف دائم لإطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، قبل مناقشة في البرلمان حول حرب غزة التي أحدثت انقسامات في صفوف الحزب.

ومع تقدم حزب العمال بفارق كبير في استطلاعات الرأي قبل الانتخابات المقررة في وقت لاحق من هذا العام، يسعى ستارمر لإظهار أعضاء الحزب كجبهة موحدة أمام الناخبين إلا أن الصراع في غزة يضع هذه الوحدة تحت الاختبار.

وخالف ما يقرب من ثلث أعضاء الحزب ستارمر العام الماضي وأيدوا دعوات لوقف فوري لإطلاق النار. وكان على الحزب سحب دعمه لمرشح بسبب تصريحاته حول إسرائيل في وقت سابق من هذا الشهر.

ومن المتوقع أن يقدم الحزب الوطني الاسكتلندي هذا الأسبوع مقترحا إلى البرلمان للدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار، وهو أمر قال ديفيد لامي رئيس الشؤون الخارجية في حزب العمال إن الحزب سيدرسه ثم يتخذ قرارا بشأنه.

وقال ستارمر في كلمته أمام مؤتمر لحزب العمال: "ما نريد جميعا أن نراه… هو نهاية للقتال، ليس فقط للوقت الراهن، وليس هدنة مؤقتة بل وقف دائم… هذا ما يجب أن يحدث الآن".

وأضاف أن أي وقف لإطلاق النار لا يمكن أن يكون من طرف واحد.

يذكر أن المسيرات المطالبة بإنهاء العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة تنظم في لندن ومدن بريطانية أخرى كل يوم سبت تقريبا منذ منتصف أكتوبر من العام الماضي.

وينتقد المشاركون فيها السلطات الإسرائيلية، وكذلك القيادة البريطانية وحكومات الدول الغربية الأخرى، لأنهم لا يبذلون جهودا كافية لوقف إطلاق النار.

رويترز

الأكثر قراءة اليوم

صورة: "القسام" توجه رسالة جديدة بشأن الأسرى الإسرائيليين

غالانت يزعم أن قيادة حماس في الخارج فقدت الاتصال بالسنوار.. والحركة ترد

تقديرات مصرية باستمرار نتنياهو في الحرب على غزة حتى لو تراجعت حماس عن شروطها

صحيفة عبرية: نتنياهو جمد احتلال رفح ومفاوضات تبادل الأسرى

استجابة لطلب بن غفير.. نتنياهو يقرر تقييد دخول فلسطينيي الداخل والقدس للأقصى في رمضان

كبير مستشاري بايدن يزور مصر لبحث ملف المحتجزين في غزة

النرويج توافق على تحويل الضرائب المجمّدة للسلطة الفلسطينية

الأخبار الرئيسية

20240125092239afpp-afp_34gp29n.h-1-730x438

إسبانيا: سنفرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين إذا لم تتفق أوروبا على ذلك

65d34f0f4236042be9654bec

"رسالة تهديد من مصر لإسرائيل" .. إعلام عبري يعلق على وثائق الجيش المصري السرية

F091221MS08-e1440403065678

الاقتصاد الإسرائيلي يهوي في الربع الرابع من 2023

سموتريتش: تشجيع الهجرة الطوعية للفلسطينيين “هدف سياسي”

ماجد-الأنصاري-متحدث-الخارجية-القطرية100-730x438

بعد تصريحات "الضغط على حماس".. قطر ترد على نتنياهو

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية