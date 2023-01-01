زعيم حزب العمال البريطاني يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"

لندن/سما/

دعا زعيم حزب العمال البريطاني كير ستارمر إلى وقف دائم لإطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، قبل مناقشة في البرلمان حول حرب غزة التي أحدثت انقسامات في صفوف الحزب.

ومع تقدم حزب العمال بفارق كبير في استطلاعات الرأي قبل الانتخابات المقررة في وقت لاحق من هذا العام، يسعى ستارمر لإظهار أعضاء الحزب كجبهة موحدة أمام الناخبين إلا أن الصراع في غزة يضع هذه الوحدة تحت الاختبار.

وخالف ما يقرب من ثلث أعضاء الحزب ستارمر العام الماضي وأيدوا دعوات لوقف فوري لإطلاق النار. وكان على الحزب سحب دعمه لمرشح بسبب تصريحاته حول إسرائيل في وقت سابق من هذا الشهر.

ومن المتوقع أن يقدم الحزب الوطني الاسكتلندي هذا الأسبوع مقترحا إلى البرلمان للدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار، وهو أمر قال ديفيد لامي رئيس الشؤون الخارجية في حزب العمال إن الحزب سيدرسه ثم يتخذ قرارا بشأنه.

وقال ستارمر في كلمته أمام مؤتمر لحزب العمال: "ما نريد جميعا أن نراه… هو نهاية للقتال، ليس فقط للوقت الراهن، وليس هدنة مؤقتة بل وقف دائم… هذا ما يجب أن يحدث الآن".

وأضاف أن أي وقف لإطلاق النار لا يمكن أن يكون من طرف واحد.

يذكر أن المسيرات المطالبة بإنهاء العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة تنظم في لندن ومدن بريطانية أخرى كل يوم سبت تقريبا منذ منتصف أكتوبر من العام الماضي.

وينتقد المشاركون فيها السلطات الإسرائيلية، وكذلك القيادة البريطانية وحكومات الدول الغربية الأخرى، لأنهم لا يبذلون جهودا كافية لوقف إطلاق النار.

رويترز