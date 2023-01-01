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لواء مصري سابق يعلق على نشر الجيش وثائق تتعلق بحرب أكتوبر

الإثنين 19 فبراير 2024 04:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
لواء مصري سابق يعلق على نشر الجيش وثائق تتعلق بحرب أكتوبر



القاهرة/سما/

قال اللواء تامر الشهاوي ضابط الاستخبارات العسكرية المصري السابق وعضو مجلس النواب ولجنة الدفاع والأمن القومي السابق، في حديث لقناة روسيا اليوم إن مصر تنشط الذاكرة الإسرائيلية.

وتعليقا على نشر مصر ولأول مرة بعد مرور أكثر من 50 عاما على الحرب، نشرت مصر وثائق جديدة وبخط يد قادة الجيش عن حرب أكتوبر، إنه "من المؤكد أن توقيت الإفراج عن الوثائق يحمل مغزى شديد الأهميه ويرتبط ارتباطا وثيقا بالمتغيرات الحاده التي تشهدها المنطقه وتعيد التذكير بأن مصر دولة قوية قادرة وفي كل وقت على حماية أمنها القومي وسيادتها وحدودها".

وأوضح أنه "ليس من المعتاد أن تقوم مصر بنشر وثائق عسكريه ولكن حسنا فعلت بنشرها مؤخرا عددا ضخما من الوثائق الخاصه بحرب أكتوبر المجيد أذ أن توقيت الإفراج عن الوثائق يحمل مغزى مهما ويرتبط بما يجري في المنطقة من أحداث وهي رساله تذكير لكل من تسول له نفسه محاوله تهديد الأمن القومي المصري".

ونشرت وزارة الدفاع المصرية على موقعها الرسمي وثائق جديدة ونادرة عن حرب أكتوبر 1973، تضمنت بخط يد قادة الجيش خطط الاستعداد للحرب وإدارتها، وتصفية الثغرة، وتحطيم الساتر الترابي، والتخطيط الاستراتيجي العسكري للحرب بمراحلها حتى وقف اطلاق النار.

كما تضمنت الوثائق المنشوره التخطيط الاستراتيجي العسكري المصري لحرب أكتوبر والتوجيه السياسي العسكري للقائد الأعلى للقوات المسلحة، وإعداد فكر الاستخدام للقوات المسلحة، وقرار القائد العام وإعداد خطط العمليات والخطط التكميلية وتنظيم التعاون الاستراتيجي والإشراف والمراجعة واختبار التخطيط، بما يؤكد قدرة القوات المسلحة على تنفيذ المهام المخططة وكذا دور الإعلام المصري خاصة العسكري في مجال الإعداد والتخطيط للحرب ودوره في إحداث التأثير الإقليمي والدولي وتوجيه نشاطه لكشف النوايا الإسرائيلية.

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