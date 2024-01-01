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مسول فلسطيني : الأمراض المعدية تفتك بأهالي غزة

الإثنين 19 فبراير 2024 01:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسول فلسطيني : الأمراض المعدية تفتك بأهالي غزة



غزة / سما/

ناشد الدفاع المدني بغزة المجتمع الدولي والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية بإغاثة آلاف المواطنين النازحين في منطقة رفح جنوب قطاع غزة بعد تعرض كثير منهم لأمراض معدية في ظل ظروف إيواء سيئة جدا.

وأكد محمود بصل الناطق باسم الدفاع المدني أن المواطنين النازحين يعانون الأمرين في منطقة رفح، حيث يعيشون بين برودة الطقس وشح الغذاء والخوف من القصف الإسرائيلي.

وحذر بصل من إرتكاب الاحتلال الإسرائيلي مزيداً من الجرائم الإنسانية في منطقة رفح التي تأوي مئات آلاف النازحين.

وشدد على أن طواقم الدفاع المدني ستكون عاجزة عن تلبية نداءات واستغاثات المواطنين الأمر الذي ينذر بسقوط آلاف الضحايا من المواطنين في ظل تدمير الاحتلال الإسرائيلي معظم قدرات الدفاع المدني وانعدام وجود المستشفيات والمؤسسات التي تقدم الخدمات والرعاية الصحية.

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