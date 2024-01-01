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أكثر من 29 ألف شهيد في غزة منذ السابع من أكتوبر

الإثنين 19 فبراير 2024 12:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
أكثر من 29 ألف شهيد في غزة منذ السابع من أكتوبر



غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الاثنين، أن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 9 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 107 شهداء و145 اصابة خلال ال 24 ساعة الماضية.

وأفادت الصحة في التقرير الاحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الاسرائيلي المستمر لليوم ال 136 على قطاع غزة، أن عددا من الضحايا لا زال تحت الركام وفي الطرقات، يمنع الاحتلال طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

وأشارت وزارة الصحة، إلى ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 29092 شهيدا و69028 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

#غزة #مجازر #العدوان

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