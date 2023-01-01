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كاتب شهير يتضامن مع غزة بحفل جوائز بافتا: أوقفوا المذبحة

الإثنين 19 فبراير 2024 11:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كاتب شهير يتضامن مع غزة بحفل جوائز بافتا: أوقفوا المذبحة



غزة / سما /

عبّر كاتب السيناريو البريطاني الشهير بول لافيرتي عن تضامنه مع غزة، التي تتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة، منذ 7 أكتوبر / تشرين الأول 2023.
وفي حفل توزيع جوائز الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون “بافتا”، مساء الأحد، رفع لافرتي أثناء التقاطه صوراً تذكارية لافتة مكتوب عليها: “غزة.. أوقفوا المذبحة”.
والأحد، شهدت العاصمة لندن توزيع جوائز “بافتا”، التي فاز فيها فيلم “أوبنهايمر”، الذي يدور حول تصنيع القنبلة الذرية خلال الحرب العالمية الثانية، بأكبر عدد من الجوائز، منها جائرة “أفضل فيلم” و”أفضل مخرج” و5 جوائز أخرى.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حرباً مدّمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء”، وفق بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى محاكمة إسرائيل أمام “العدل الدولية” بتهمة “جرائم إبادة” للمرة الأولى منذ تأسيسها.

#غزة #المذبحة #الحرب إسرائيلية #بول لافيرتي

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