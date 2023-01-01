‎العربية للتغيير: سيبقى الأقصى عامرا وشامخا وسيرحل عنه العنصريون كما رحل من قبلهم

الداخل المحتل / سما /

أصدرت العربية للتغيير برئاسة النائب احمد الطيبي بيانا، وذلك في أعقاب قرار حكومة نتنياهو بتقييد الصلاة في المسجد الأقصى المبارك في شهر رمضان الكريم.

‎وذكر البيان أن رئيس الحكومة نتنياهو، بعد اصدار مثل هذا القرار اصبح مكبّلا وخاضعا باملاءات المجرم المدان بن چفير بعد اخفاقاتهم في السابع من اكتوبر 2023.

‎وأضاف البيان "أن القرار يشكّل مسّا فظّا بحرية العبادة الذي لطالما مسّت به حكومات اسرائيل المتعاقبة وتغنّت بحمايته ، كاذبة، أمام العالم. على الرئيس الأمريكي بايدن أن يدرج بن چفير نفسه على لائحة العقوبات اذا اراد ان يتخذ قرارات جادة ونافعة".

‎واعتبرت العربية للتغيير أن قرار منع المصلين المسلمين من شقّي الخط الأخضر من الصلاة في المسجد الأقصى المبارك، وفي شهر رمضان المبارك تحديدا، هو قرار مرفوض وخطير وعلى الأم المتحدة بحثه.

‎ وطالبت العربية للتغيير من سفراء وممثلي الدول الأجنبية العمل والضغط من اجل ابطال هذا القرار الذي من شأنه ان يؤجج من الأوضاع الحالية الصعبة.

‎وختم البيان" خاب امل بن چڤير ونتنياهو من عدم تمكنهم من اطلاق الرصاص ضد المتظاهرين العرب في البلدات العربية والآن يضغطون باتجاه التحريض والتمييز والاضطهاد من أجل اشعال المنطقة والتهرب من مسؤولياتهم واخفاقاتهم".