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القوات اليمنية تستهدف سفينة بريطانية بخليج عدن وتسقط طائرة أمريكية بأجواء الحديدة

الإثنين 19 فبراير 2024 10:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القوات اليمنية تستهدف سفينة بريطانية بخليج عدن وتسقط طائرة أمريكية بأجواء الحديدة



صنعاء / سما /

أعلنت القوات المسلحة اليمنية التابعة لحركة أنصار الله، يوم الاثنين، استهداف سفينة بريطانية في خليج عدن، وإسقاط طائرة مسيرة أمريكية في أجواء الحديدة.

وقال المتحدث الرسمي باسم القوات، يحيى سريع، في بيان له، وصل وكالة "صفا": "انتصاراً للشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزةَ والذي يتعرضُ للعدوانِ والحصارِ حتى هذه اللحظة، وضمنَ الردِّ على العدوانِ الأمريكيِّ البريطانيِّ على بلدِنا، نفذتِ القواتُ البحريةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ بعونِ اللهِ تعالى عمليةً عسكريةً نوعية، استهدفتْ سفينةً بريطانيةً في خليجِ عدن "RUBYMAR" وذلكَ بعددٍ من الصواريخِ البحريةِ المناسبةِ".

وبين سريع أن "من ضمن نتائج العملية إصابةُ السفينةِ إصابةً بالغةً ما أدى إلى توقفِها بشكلٍ كامل، نتيجةَ الأضرارِ الكبيرة التي تعرضت لها السفينة، وهي معرضة الآن للغرق في خليج عدن"، مشيرًا إلى "أننا حرصنا خلال العملية على خروج طاقم السفينة بأمان".

وأشار إلى أنه في الحديدة، "تمكنتِ الدفاعاتُ الجويةُ اليمنيةُ وبعونِ اللهِ تعالى من إسقاطِ طائرةٍ أمريكيةٍ (MQ9) بصاروخٍ مناسبٍ أثناءَ قيامِها بمهامَ عدائيةٍ ضدَّ بلدِنا لصالحِ الكيانِ الصهيوني".

وأكد أنَّ "القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ لن تترددَ في اتخاذِ المزيدِ من الإجراءاتِ العسكريةِ وتنفيذِ المزيدِ من العملياتِ النوعيةِ ضدَّ كافةِ الأهدافِ المعاديةِ دفاعاً عنِ اليمنِ العزيزِ وتأكيداً على الموقفِ المساندِ للشعبِ الفلسطيني".

وشدد على أنَّ "عملياتِ القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ في البحرينِ الأحمرِ والعربيِّ لن تتوقفَ حتى يتوقفَ العدوانُ ويرفعَ الحصارُ على قطاعِ غزة".

#القوات اليمنية #سفينة اسرائيلية

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