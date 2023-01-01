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القناة "13" العبرية: إسرائيل تنكل بأسرى حماس

الإثنين 19 فبراير 2024 09:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القناة "13" العبرية: إسرائيل تنكل بأسرى حماس



غزة / سما /

أفادت قناة "13" العبرية الخاصة بأن مقاتلي النخبة في حركة حماس المعتقلون في سجون إسرائيل "يعانون من إجراءات شديدة وصعبة ويتكدسون في زنازين صغيرة جدا وسط جوع وبرد وتضييق".

 

جاء ذلك في تقرير تلفزيوني بثته القناة عن الأسرى الفلسطينيين، الذين قالت القناة إنهم من عناصر "النخبة" في كتائب "القسام" التابعة لحركة حماس، حيث اعتقلوا خلال هجمات السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

 

وتقول القناة إن "أسرى نخبة حماس، يعانون ظروفًا صعبة جدًا، حيث أنهم يرتجفون دائمًا من شدة البرد، ويجبرون على حني رؤوسهم وهم جالسون أرضًا، كما أن غرف الزنازين صغيرة جدا، والأسِرة غير مرتبة وبدون أغطية".

 

وبوتيرة يومية يشغل السجانون أغاني باللغة العبرية بصوت عال، بينها أغنية "شعب إسرائيل حيّ"، داخل الزنازين الصغيرة التي يتكدس فيها أسرى نخبة حماس، وفق التقرير.

 

ويظهر التقرير وجود كلاب بوليسية ترافق السجانين في كل مرة يتفقدون فيها هؤلاء الأسرى.

 

ووفق التقرير التلفزيوني، فإن "أكثر من 5 سجناء يقبعون في زنزانة واحدة صغيرة جدًا، كما أنّ الطعام المقدم لهم قليل جدًا".

#حماس #إسرائيل #سجون الاحتلال

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