الطقس: انخفاض على الحرارة واستمرار تأثير المنخفض الجوي

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توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يستمر تأثر البلاد اليوم الاثنين، بالمنخفض الجوي ويكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً الى شديد البرود، وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احياناً، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائمًا جزئيا وباردا إلى شديد البرودة، وتسقط بمشيئة الله بين الحين والآخر أمطار متفرقة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم غد الثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً الى شديد البرود، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

والاربعاء، يكون الجو غائما جزئيا ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً خاصة فوق المناطق الجبلية، والرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يكون الجو يوم الخميس غائما جزئيا إلى صاف ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها العام، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة، وخطر التزحلق على الطرقات، وتدني مدى الرؤية الأفقية.