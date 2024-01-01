حملة اعتقالات في الضفة الغربية

الضفة المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الاثنين، عددا من المواطنين من مناطق متفرقة بالضفة بعد عملية دهم وتفتيش.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة رام الله واعتقلت جهاد كراجة بعد مداهمة منزله في حي المصايف، كما اعتقلت محمد مبتسم الريماوي،ونجله يحيى من بلدة بيت ريما.

فيما اعتقلت قوات الاحتلال فادي ملحم وحمود شتيوي من قلقيلية.

ومن نابلس اعتقلت عصام إياد أبو العدس وناصر الشرفا.

كما اعتقلت قوات الاحتلال نور الدين سامي الهريمي (26 عاما) من منطقة أبو نجيم شرق بيت لحم.

واندلعت مواجهات في بلدة قباطية جنوب جنين، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي، واعتقلت عددا من المواطنين عرف منهم: المربي نزار فضل نزال، ومحمود عيد حنايشة، ومحمود بسام أبو الرب، وحلمي نزال .

كما قامت بإلقاء قنابل دخانية ووزعت منشورات تهديد للمواطنين، وداهمت منزل المواطن حمزة ماهر زكارنة وسلمت ذويه بلاغا لتسليم نفسه في معسكر سالم.

ومنعت قوات الاحتلال المواطن ياسر الجعبري في الخليل من الوصول إلى منزله بمنطقة الرأس بالبلدة القديمة واعتدت عليه بالضرب، وجرى نقله إلى مستشفى الخليل الحكومي لتلقي العلاج.

ومن شعفاط اعتقلت شابا لم تعرف هويته بعد فيما اعتقلت 3 شبان من سلوان هم: محمد مازن أبو اسنينة، والشقيقان محمود وعرفات إياد طه، كما علّقت قوات الاحتلال منشورات في أحياء بلدة المكبر جنوب القدس تهدد فيها الأهالي بالتصدي لاقتحامات قوات الاحتلال في الأقصى.