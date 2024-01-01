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مقتل "رقيب" في جيش الاحتلال جنوب قطاع غزة

الإثنين 19 فبراير 2024 09:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل "رقيب" في جيش الاحتلال جنوب قطاع غزة



غزة / سما /

أعلن جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الإثنين، مقتل رقيب خلال معارك مع المقاومة الفلسطينية في جنوبي قطاع غزة؛ الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية منذ 136 يومًا على التوالي.

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال، إن الرقيب سيمون شلوموف (20 عامًا)، من كريات بياليك، قد قُتل في معركة جنوبي قطاع غزة أمس الأحد. منوهًا إلى أن القتيل كان مقاتلًا في "الكتيبة 202" التابعة لـ "لواء المظليين".

وأمس الأحد، أفاد بيان لجيش الاحتلال بأن 20 عسكريًا "إسرائيليًا" أصيبوا في المعارك الدائرة بقطاع غزة مع المقاومة الفلسطينية، خلال 48 ساعة.

وأول من أمس (السبت)، صرح جيش الاحتلال بأن إن جنديًا "إسرائيلي" قُتل خلال المعارك البرية في جنوب قطاع غزة، كما أصيب جنديان آخران بجروح خطيرة.

ومنذ بداية الحرب على غزة، اعترف جيش الاحتلال بمقتل 574 من عناصره، من بينهم 236 قتيلًا في معارك التوغل البري داخل غزة، وإصابة قرابة الـ 2900، من بينهم 344 عسكريًا يتلقون العلاج بالمستشفيات، حالة 30 منهم توصف بالخطيرة.

#جيش الاحتلال #غزة

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