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صورة: "القسام" توجه رسالة جديدة بشأن الأسرى الإسرائيليين

الأحد 18 فبراير 2024 11:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
صورة: "القسام" توجه رسالة جديدة بشأن الأسرى الإسرائيليين



غزة/سما/

وجهت كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس رسالة إلى الجمهور الإسرائيلي بشأن الأسرى لديها، قالت فيها إن الحكومة التي يقودها بنيامين نتنياهو تكذب بشأن الأسرى.

ونشرت "القسام" صورة تحمل رسالة تقول "حكومتكم تكذب عليكم" ويظهر نتنياهو وقد ألقى في سلة المهملات بملف يحمل اسم "ملف الأسرى" ويستبدله أمامه بملف آخر يحمل عنوان "الرشوة التي تؤدي لتماسك الائتلاف الحاكم".

وقبل أيام قال الناطق باسم القسام "أبو عبيدة"، إن الاحتلال أخفق في تحقيق أهدافه، أو تحرير أي أسير لدى المقاومة.

وقال؛ إن مصير العديد من الأسرى صار مجهولا خلال الأسابيع الماضية، مضيفا أن العديد من الأسرى على الأغلب، قد قُتلوا والاحتلال يتحمل مسؤولية مصيرهم.

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وقبل نحو أسبوع، أعلنت كتائب القسام مقتل ثلاثة أسرى إسرائيليين إضافيين، بقصف للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت القسام في بيان مقتضب: "نعلن عن مقتل 3 من المحتجزين الصهاينة الثمانية الذين أعلنا أمس، عن إصابتهم بجروح خطيرة في الغارات الصهيونية الهمجية على القطاع".

وأضاف بيان القسام أننا "سنؤجل الإعلان عن أسماء وصور القتلى لأيام قادمة، إلى حين اتضاح مصير بقية الجرحى".

وأعلنت القسام قبل ذلك بيوم عن مقتل أسيرين إسرائيليين في غزة، وإصابة 8 آخرين بجراح خطيرة، في قصف إسرائيلي على القطاع خلال الـ96 ساعة الأخيرة.

وبحسب تقديرات الاحتلال، فإن نحو 134 أسيرا إسرائيليا لا يزالون في يد حركة حماس والفصائل في قطاع غزة.

#كتائب القسام

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