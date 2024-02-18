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غالانت يزعم : قيادة حماس في الخارج فقدت الاتصال بالسنوار

الأحد 18 فبراير 2024 07:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
غالانت يزعم : قيادة حماس في الخارج فقدت الاتصال بالسنوار



القدس المحتلة/سما/

زعم وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت أن “قيادة حماس في الخارج تبحث عن بديل للسنوار بعد فقدان الاتصال به”.


وادعى غالانت في تقييم للوضع في القيادة الجنوبية: “كتيبة خان يونس متفككة ولا تعمل ككيان عسكري بأي شكل من الأشكال”.

وأضاف: “حماس باقية مع هامش في معسكرات الوسط ومع كتيبة رفح وفي انهيار كامل عسكريا”، على حد قوله.


وأشار غالانت إلى أن “محطة” حماس في غزة “خارج الخدمة”، بمعنى أنه قد قطع الاتصال بهم.


وفي إطار المفاضات للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار وصفقة لتبادل الأسرى، أفادت القناة 12 الإسرائيلية في وقت سابق بأن رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار يصر على مطالبه خلال مفاوضات القاهرة، وأنه لا توجد مؤشرات على التوصل إلى حل وسط.


وأجبرت إسرائيل، التي قتلت وجرحت عشرات الآلاف من الفلسطينيين في حربها المدمرة على قطاع غزة، نحو مليون و300 ألف فلسطيني في شمال القطاع ووسطه على النزوح إلى مدينة رفح المحاذية لمصر.


وتعلن إسرائيل حاليا عزمها اجتياح رفح بالمنطقة الجنوبية المكتظة بالنازحين، بعد أن أخرجت سكان الشمال بالقوة ووجهتهم إلى الجنوب بزعم أنه “منطقة آمنة”.

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