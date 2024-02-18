كندا: الهجوم الإسرائيلي المخطط له على رفح "غير مقبول"

ميونيخ/سما/

قالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، الأحد، إن الهجوم الإسرائيلي المخطط له على مدينة رفح أقصى جنوبي قطاع غزة "غير مقبول لأن الفلسطينيين ليس لديهم مكان يذهبون إليه".

وقالت جولي، خلال حلقة نقاش في المركز الألماني للأبحاث على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن: "نحن نؤمن بحق إسرائيل في الوجود، ولدينا أيضًا سياسة خارجية تدور حول الأمن البشري، وحماية المدنيين في صميم كل ما نقوم به".

وشددت قائلة: "نحن بحاجة إلى حكومة إسرائيلية مستعدة للحديث عن حل الدولتين".

وأوضحت أن الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح "غير مقبول لأن الفلسطينيين ليس لديهم مكان يذهبون إليه".

وفي الوقت نفسه، قالت جولي إنه "يجب على الدول العربية تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، والتي ستشمل اتفاقًا أمنيًا بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية".

واختتمت وزيرة الخارجية الكندية حديثها قائلةً: "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يمكنه الاستمرار في شن حربه".

وتعلن إسرائيل حاليا عزمها اجتياح رفح بالمنطقة الجنوبية المكتظة بالنازحين، بعد أن أخرجت سكان الشمال بالقوة ووجهتهم إلى الجنوب بزعم أنه "منطقة آمنة".

وأجبرت إسرائيل، التي قتلت عشرات الآلاف من الفلسطينيين في حربها المدمرة على قطاع غزة، معظم الفلسطينيين في شمال القطاع ووسطه على النزوح إلى مدينة رفح الفلسطينية المحاذية لمصر، وسط تقديرات أنها تضم نحو مليون و400 ألف مدني، في ظل تحذيرات دولية من اجتياحها.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين أول 2023 تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".