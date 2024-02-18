طبيب من غزة: كل ما تعلّمتُه في مجال الصحة العقلية لم يهيئني للشعور العميق باليأس

غزة/سما/

تنقل صحيفة الغارديان البريطانية مشاهدات صادمة من مدينة رفح جنوب قطاع غزة، نَقَلَها الطبيب العامل في مجال الصحة العقلية بهزاد الأخرس، فهو يتحدث عن الشعور باليأس الجماعي، ويجد نفسه متجمّداً في مكانه، وهو يرى أيّ مخرج من الكارثة المتواصلة بفعل الحرب الإسرائيلية على المدنيين في القطاع .

يتحدث الطبيب بهزاد عن حياته قبل الحرب، فيقول: “كانت أيامي تتبع روتينًا واضحًا . لقد كنتُ أذهب للعمل في العيادة، وأزور أصدقائي، وأقضي بعض الوقت مع عائلتي. عشت حياة طبيعية. الآن، أنا وعائلتي لاجئون في رفح، بعد أن أمَرَنا الجيش الإسرائيلي بمغادرة منزلنا في خان يونس. نحن نعيش في أسوأ الظروف التي يمكن تصوّرها. نقضي أيامنا في الانتظار. نحن ننتظر في طوابير للحصول على جالونين أو ثلاثة من المياه الصالحة للشرب، أو الطعام أو الدقيق العادي لصنع الخبز على النار، بعد أشهر من انقطاع الكهرباء”.

ويتابع: “وفي الأيام القليلة الماضية، عندما سمعنا أن إسرائيل تستعد لغزو بري في رفح، عرفنا أنه ليس هناك مكان آخر نذهب إليه. تدعي إسرائيل أنها ستقوم بإجلاء المدنيين، ولكن كيف يمكننا أن نصدق ذلك عندما يبدو أنه لا توجد خطة، وقد رأينا مراراً وتكراراً ما فعلوه من قبل؟ كل ما يمكننا فعله، جميعنا البالغ عددهم 1.4 مليون شخص، هو انتظار الأسوأ. تبدو الحياة وكأنها يوم أبدي لا ينتهي أبدًا. إنها مليئة بالمعاناة ومشاهد الرعب التي تراها كثيرًا، وتبدأ في الاندماج معًا. إنه روتينُنا الجماعي الجديد، أن نسمع ونشهد ونجلس ونمشي بجانب الموت. بدا الموت أقرب من أي وقت مضى عندما شنَّ الجيش الإسرائيلي غارات جوية واسعة النطاق، خلال ليلة 12 فبراير/شباط.

لقد أمضيت حياتي المهنية في العمل في مجال الصحة العقلية والصدمات المجتمعية في غزة، ولكن حتى ذلك لم يكن ليهيئني للشعور العميق باليأس الذي انتشر في مجتمعنا الآن، ويتخلل كل شيء. لقد فَقَدَ جميع الأشخاص من حولي تقريبًا أفرادًا من عائلاتهم، سواء قتلوا في الغارات الجوية الإسرائيلية أو القنّاصين، أو أخذهم الجيش الإسرائيلي، أو نزحوا إلى مناطق أخرى. إن عدم اليقين هو الذي يقتلنا ببطء. لا نعرف من سيكون التالي الذي يموت أو يفقد عائلته”.

ويمضي الطبيب الأخرس في القول: عندما يواجه الإنسان خطرًا أو تهديدًا لبقائه، فإنه سوف يستجيب بإحدى الطرق الثلاث: القتال، أو الهروب، أو التجميد. لا نستطيع القتال ولا نستطيع الهروب، لذلك نحن شعب متجمد، الكثير منا منذ أربعة أشهر.

عندما تكون في حالة تجميد الاستجابة، لا يمكنك التصرف أو الشعور بشكل طبيعي. يصبح الناس مثل الزومبي.

في بعض الأيام، لا أعرف كيف يمكنني الاستمرار عقليًا. لا أعرف كيف أستيقظ في الصباح التالي وأواجه حقيقة أن هذا هو الواقع، وأعيش من جديد كل يوم أصوات القصف وأزيز الطائرات بدون طيار فوق رؤوسنا. لا أستطيع أن أواجه المزيد من الأخبار عن أولئك الذين نحبهم الذين أصيبوا أو قُتلوا.

كأطفال، نطور فكرة أن إحساسنا بالأمن والأمان متجذّر في منازلنا. لقد قيل لنا قبل أيام فقط أن منزلنا في خان يونس تعرّض للقصف. كانت أفكارنا الأولى، إلى أين سنذهب؟ أين سنعيش؟ عندما يفقد الشخص منزله، يختفي هذا الشعور بالأمان.

الطبيب: عندما أكون في العيادة في رفح، أنتظر في طوابير المياه، أو أتحدث مع الجيران، ما ألاحظه هو أن وجوه الناس أصبحت فارغة من الحياة. إنها أقنعة الخوف واليأس والخدر العاطفي

عندما بدأ القصف على رفح كنت مع عائلتي في الخيمة التي نعيش فيها. ما الذي يمكن أن تحميك منه قطعة رقيقة من النايلون؟ لن تمنع الشظايا من إصابتك أو إصابة عائلتك. لذلك حدّقنا في السماء، وشاهدنا القصف الهائل، منتظرين مصيرنا، عالمين بالضبط ما يعنيه ذلك. ماذا نستطيع أن نفعل؟

نحن عائلة صغيرة. أخي وأختي وبناتها التوأم البالغات من العمر أربع سنوات. عندما أرى الرعب في أعين بنات أخي، أريد الانهيار.

نحن جميعا نحاول أن نكون أقوياء من أجل الأطفال. لكن لا يمكننا إخفاء هذا الواقع عنهم، فهم يعيشون كل شيء مثلنا تمامًا.

في كل مكان تذهب إليه، تجد نفسك محاطًا بأطفال ليس لديهم آباء أو أفراد من العائلة على قيد الحياة.

بالنسبة لنا، هذه ليست حرباً. إنها حمام دم لا ينتهي، ولكن بينما يراقب العالم الإبادة الجماعية التي تتكشف، لم يتم اتخاذ أي إجراء يمكن أن يمنعها. لا شيء مما يحدث لنا له ما يبرره، ولا ينبغي لأي إنسان أن يعاني من هذا النوع من المعاناة.

ونخشى أن تكون هذه التحذيرات التي أطلقتها إسرائيل بمثابة الأساس لما سيأتي. إنهم يجعلون الناس في جميع أنحاء العالم يعتادون على فكرة أن رفح أصبحت هدفاً، لذا لن يكون الأمر بمثابة صدمة عندما نقتل.

ولن يوقف ذلك إلا التدخل الدولي. ويجب على المجتمع الدولي أن يواصل ممارسة الضغط العاجل من أجل وقف دائم لإطلاق النار. قد تكون فرصتنا الوحيدة للنجاة من هذا.